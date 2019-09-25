Москва, , 16:51 — REGNUM Для ВМФ России создана крылатая ракета «Оникс-М», способная поражать наземные и надводные цели на расстоянии до 800 км, сообщает 25 сентября агентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник в оборонно-промышленном комплексе.

По утверждению агентства, новая ракета относится к высокоточному оружию и разработана специалистами российского «НПО машиностроения». До конца текущего года должны начаться лётные испытания нового оружия.

Кроме усовершенствованной системы самонаведения, ракета «Оникс-М» получила комплексы защиты от радиоэлектронных воздействий противника.

Уточняется, что новая модификация ракеты «Оникс» не утратила способности нести ядерную боевую часть, а её массо-габаритные характеристики не превышают аналогичных показателей предыдущей модели.

Стоит отметить, что в «НПО машиностроения» отказались комментировать эту информацию.

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