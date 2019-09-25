Вашингтон, , 16:01 — REGNUM Компания McDonald's начала использовать «умных» помощников Amazon Alexa и Google Assistant для найма на работу сотрудников. Об этом 25 сентября сообщил портал Engadget.

Новый сервис компании получил название Apply Thru, согласно заявлению McDonald's он стал первым в мире голосовым сервисом подачи заявок для соискателей работы. Для того, чтобы воспользоваться им, пользователю необходимо обратиться к «умным» помощникам Alexa или Assistant с фразами «помогите мне устроиться на работу в McDonald's» или «поговорить с McDonald's Apply Thru».

Издание отмечает, что компания немного лукавит, поскольку соискателям все равно придется в итоге подавать бумажное заявление. Сервис Apply Thru уже работает в США, Австралии, Канаде, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Испании и Великобритании.

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Ранее стало известно, что McDonald’s получит собственный проект в области искусственного интеллекта. В марте 2019 года сеть приобрела известную израильскую компанию Dynamic Yield, тогда сообщалось, что McDonald’s будет использовать её разработки для формирования меню в зависимости от погоды, времени суток и т.п. обстоятельств.

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