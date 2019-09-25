Автомат Калашникова подвергся запредельной проверке на прочность. Из него вёлся непрерывный автоматический огонь длительное время. Об этом сообщил ресурс «Калашников Media».

Москва, , 15:44 — REGNUM Эксперты протестировали автомат АК-74М, который был выпущен в 2014 году и ранее использовался. АК-74М имеет калибр 5,45 мм. Испытателями было подготовлено 26 магазинов ёмкостью по 30 патронов.

Следует заметить, что есть установленные требования министерства обороны РФ к данной марке оружия. После производства из автомата 180 выстрелов в непрерывном автоматическом режиме он должен сохранить исправность и работоспособность.

В ходе теста после 587-го выстрела произошёл разрыв ствола в месте передней оковки цевья. После остывания оружия была произведена оценка повреждений. Затвор и затворная рама сохранили целостность. Ударно-спусковой механизм также в норме. Гильза оказалась «приваренной» в патроннике. Также не удалось в полевых условиях провести неполную разборку автомата из-за прикипевшей газовой трубки.

Однако результаты теста впечатляющие. Получается, что прочность АК-74М в три раза превосходит установленный Минобороны норматив.