Москва, , 15:25 — REGNUM Без инвестиций в специалистов переход к цифровизации будет невозможен, считает председатель правления Центрального банка РФ Герман Греф. Об этом он заявил 25 сентября, выступая на XXIII конгрессе ИНТОСАИ.

«Нам всем нужно стремиться к переводу управленческих процессов в цифровое пространство, это позволит положительно изменить существующие системы принятия решений, — сказал Греф. — Современный мир и технологии диктуют новые правила, бизнес-структурам необходимы перемены в ключевых менеджерских моделях. При этом нельзя забывать, что позитивные сдвиги невозможны без соответствующих кадров, инвестиции в специалистов».

Это, по словам Грефа, одна из ступеней перехода к так называемой «диджитализации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент РФ призвал Международную организацию высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) подключиться к созданию открытого международного банка данных. Отметим также, что на XXIII конгресс ИНТОСАИ в Москву прибыли более 600 участников из 168 стран.

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