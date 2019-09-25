Москва, 25 сентября 2019, 15:25 — REGNUM Без инвестиций в специалистов переход к цифровизации будет невозможен, считает председатель правления Центрального банка РФ Герман Греф. Об этом он заявил 25 сентября, выступая на XXIII конгрессе ИНТОСАИ.
Это, по словам Грефа, одна из ступеней перехода к так называемой «диджитализации».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент РФ призвал Международную организацию высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) подключиться к созданию открытого международного банка данных. Отметим также, что на XXIII конгресс ИНТОСАИ в Москву прибыли более 600 участников из 168 стран.
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