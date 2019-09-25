Сельцо, Брянская область, , 15:25 — REGNUM Брянский химический завод имени 50-летия СССР провел демонстрационные подрывные испытания зарядов ЗПС-40, созданных в интересах геологоразведовательной отрасли России. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба концерна «Техмаш».

»Сейсмозаряды, разработанные Брянским химическим заводом, предназначены для создания колебаний в породах земной коры с целью изучения их глубинного строения, разведки залежей полезных ископаемых и других геофизических работ», — говорится в сообщении.

Новые снаряды рассчитаны для проведения работ в скважинах глубиной до 50 метров, заполненных водой или буровым раствором. Отмечается, что по результатам испытаний качество продукции военного завода высоко оценили представители геологоразведовательной отрасли.

Брянский химический завод — градообразующее предприятие города Сельцо Брянской области. Производитель реактивных снарядов залпового огня, стартовых, маршевых и тормозных реактивных двигателей, противотанковых и противолодочных мин, авиационных реактивных снарядов и ракет.