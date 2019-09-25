Пекин, , 15:01 — REGNUM Сегодня утром в 08:54 по пекинскому времени с Цзюцюаньского космодрома на северо-западе Китая с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2D» («Великий поход-2D») был произведен успешный запуск второго спутника серии «Юньхай-1», сообщает 25 сентября агентство «Синьхуа».

Орбитальное устройство предназначено в первую очередь для исследования атмосферы и морской среды Земли, изучения космического пространства. Также в задачи спутника входит помощь в борьбе со стихийными бедствиями и проведение научных экспериментов.

Новый спутник и ракета-носитель «Великий поход-2D» разработаны Шанхайской академией по технологии космических полетов при Китайском объединении космических технологий.

Ракета «Чанчжэн-2D» совершила 313-й полёт в истории серии носителей «Великий поход».

Как отмечают зарубежные эксперты, модификация D этих ракет в основном применяется для выведения на околоземную или солнечно-синхронную орбиту разведывательных спутников серии Fanhui Shi Weixing (FSW).