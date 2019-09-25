Военно-воздушные силы США собираются серьёзно продлить срок службы стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress. Речь идёт о сроке эксплуатации почти в 100 лет. Об этом пишет журнал «Популярная механика».

Вашингтон, , 14:35 — REGNUM Бомбардировщики B-52 начали свой боевой путь в начале 1960-х годов. В период Холодной войны ВВС США получили 102 таких машины. Сейчас в строю остается 76 бомбардировщиков. Американские военные планируют оставить данные машины в составе ВВС до 2050 года, а часть из них — до 2061 года. Таким образом, эти самолёты прослужат дольше, чем более современные самолёты — B-1B и B-2A.

Сообщается, что флот B-52H получит новые ЖК-дисплеи, бортовые компьютеры и новые средства связи. Новый радар с активным электронным сканированием (AESA) позволит боевой машине обнаруживать больше целей на земле и в море и на больших дальностях.

Бомбардировщики B-1B Lancer и B-2A Spirit будут заменены на разрабатываемый в настоящее время B-21 Raider. Издание пишет, что к 2050 году парк бомбардировщиков ВВС США будет состоять из 100 относительно новых B-21 и около 76 столетних B-52H.