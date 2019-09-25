Российская гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» скоро должна пойти в серийное производство. Такая перспектива очень сильно беспокоит ВМС США. По мнению военных экспертов журнала «Популярная механика», данные ракеты создаются для уничтожения американских авианосцев и представляют для них реальную угрозу. Об этом пишет «Российская газета».

Вашингтон, , 14:29 — REGNUM Гиперзвуковыми ракетами «Циркон» будут оснащаться, в первую очередь, атомные подводные лодки проекта «Ясень». Лётные испытания ракеты намечены на 2020 год с носителя АПЛ «Казань».

Эксперты журнала считают, что главной трудностью перехвата данной ракеты является её запредельная скорость, так как не остается времени на принятие решения. На скорости 8 Махов ракета способна преодолеть расстояние 160 километров за одну минуту.

Отмечается, что радар SPY-1, входящий в систему ПВО-ПРО Aegis, может обнаружить угрозу на дальности около 300 километров, но это в том случае, если «Циркон» летит на большой высоте. При этих условиях команда крейсера типа «Тикондерога» располагает двумя минутами, чтобы организовать перехват.

Но может быть и другая ситуация, когда ракета летит на предельно малой высоте. В такой ситуации команда заметит её на дальности 50 километров, и у американских моряков останется только 20 секунд на реагирование. Это недостаточный промежуток времени для принятия ответных мер.

«Популярная механика» видит два способа выхода из данной ситуации. Первый: размещение радаров на большой высоте, как два аэростата с бортовой аппаратурой JLENS, висящие у восточного побережья США для защиты Вашингтона от ракетной атаки. Второй способ: использовать искусственный интеллект и отдать ему решение на открытие заградительного огня, так как. он обладает более быстрой реакцией, чем человек. Однако второй способ опасен тем, что под угрозой могут оказаться гражданские объекты, находящиеся в воздухе.

Может быть, в этих рассуждениях и есть здравый смысл. Однако говорится только об обнаружении атаки «Циркона», но непонятно, чем же они собираются перехватить ракету, и есть ли у американцев системы оружия, способные на это.