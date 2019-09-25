Сызрань, Самарская область, , 14:17 — REGNUM Применение технологий искусственного интеллекта в системе управления технологическим процессом обеспечило Сызранскому НПЗ экономию средств в размере более 230 млн рублей. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба компании «Роснефть».

"За счет увеличения выхода дизельного топлива, экономический эффект от внедрения СУУТП составил 232 млн рублей», — говорится в сообщении.

Система с машинным управлением работает на установке первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. На основе исходных данных искусственный интеллект вносит корректировки в управление технологическим процессом, и, таким образом, максимально оптимизирует весь процесс переработки нефти.

В компании добавили, что аналогичные системы применяются на других нефтеперерабатывающих заводах, а общий экономический эффект их работы превышает 1,4 млрд рублей. В ближайшее время внедрение новой системы ожидает еще более 50 дочерних предприятий «Роснефти».

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