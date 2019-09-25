Санкт-Петербург, , 13:18 — REGNUM Санкт-петербургское предприятие «ОДК-Климов» получило одобрение сертификата типа модели вертолетного турбовального двигателя ВК-2500ПС-03 в Индии. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации.

ВК-2500ПС-03 — новейшая модификация двигателя ВК-2500, она используется при комплектации гражданских вертолётов Ми-171А2. Новый двигатель обеспечивает работу винтокрылых машин в высокогорных районах и районах с жарким климатом.

Как пояснил главный конструктор компании «ОДК-Климов» Евгений Проданов, в планах предприятия — валидация сертификата двигателя в ряде других стран: Китае, Южной Корее Бразилии, Колумбии, Мексике, Перу. Кроме того, компания планирует расширение сервисных центров. Напомним, сертификационные испытания двигателя ВК-2500ПС-03 в России прошли в 2016 году.

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