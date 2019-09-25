Москва, , 12:31 — REGNUM Отзыву с российского рынка подлежат 65 автомобилей Jeep Cherokee, проданных с марта 2014 года. Об этом сообщает 25 сентября пресс-служба Росстандарта.

Водитель такого автомобиля может столкнуться с резкой потерей тяги во время движения, а это небезопасно. Потеря тяги на ведущих колесах связана с возможным залипанием фрикционной муфты, говорится в сообщении.

Владельцам внедорожников сообщат о неисправности, устранение которой будет для них бесплатным. В автомобилях обновят программное обеспечение.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября стало известно об отзыве с отечественного рынка более 4,6 тыс. автомобилей Mercedes-Benz 909, у которых выявлены проблемы с электропроводкой.

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