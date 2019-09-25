Вашингтон, , 11:44 — REGNUM Специалисты известного сайта iFixit разобрали новую портативную консоль Switch Lite от Nintendo. Статью с результатами исследования они опубликовали 25 сентября на своем YouTube-канале.

Техники обратили внимание, что Switch Lite получила измененные компоненты джойстиков. Некоторые их детали отличаются по размеру от оригинала, например, уменьшилась ширина части с контроллером кнопок. Специалисты отмечают, что пока сложно сказать, решит ли это известную проблему «залипания» джойстиков контролеров Joy-Cons.

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Напомним, Switch Lite поступила в продажу 21 сентября 2019 года. От оригинальной консоли она отличается меньшими размерами и массой, также версия Lite не лишилась нескольких функций.

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