Кагосима, Япония, , 11:08 — REGNUM Спустя две недели после намеченного срока сегодня ночью с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима стартовал беспилотный транспортный корабль снабжения Kounotori («Белый аист»), который 28 сентября должен пристыковаться к Международной космической станции (МКС), сообщает 25 сентября газета The Asahi Shimbun.

Ракета-носитель H-2B № 8 взлетела с космодрома и через 15 минут вышла на орбиту. Стыковка с МКС намечена в ночь на 28 сентября.

На борт космического грузовика поместили около 5 тонн груза: продукты, напитки, одежда, аккумуляторы. Научное оборудование, отправленное на МКС «Белым аистом» включает в себя устройства для культивирования клеток и экспериментальное оборудование для оптической связи.

Также на борту находится сверхмалый спутник, который планируется запустить из японской лаборатории Kibo на МКС.

Первоначально запуск планировалось осуществить 11 сентября, но старт был отменён из-за того, что возле базы ракеты-носителя произошел пожар.

На данный момент запущено 48 ракет серий H-2B и H-2A. Последним неудачным запуском был старт ракеты H-2A № 6 в 2003 году.