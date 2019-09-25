Москва, , 10:59 — REGNUM Требования к стационарным приемникам глобальных навигационных спутниковых систем для использования в Арктике разработали специалисты «Российских космических систем» (РКС) и Научно-информационного центра «Полярная инициатива». Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам руководителя Инновационного центра РКС Валерия Глушкова, в мире пока не существует требований, которыми руководствуются производители и пользователи «арктического» навигационного оборудования, поэтому российская правовая база в этой сфере станет первой.

Отмечается, что новый ГОСТ определяет технические требования к геодезической навигационной аппаратуре потребителя, предназначенной для использования в полярных регионах. Соответствующий документ будет передан на утверждение в Росстандарт до конца этого года. После его утверждения специалисты РКС и «Полярной инициативы» планируют создать «арктические» стандарты для переносных и бортовых навигационных приемников.

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