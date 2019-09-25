Куала-Лумпур, , 09:08 — REGNUM Малайзия начнет тестирование сети 5G в следующем месяце, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что Малайзия станет одной из первых азиатских стран, которая запустит технологию 5G. Правительство страны намерено запустить сверхбыстрый интернет-сервис в начале следующего года. В отличие от Вьетнама и некоторых других развитых стран, Малайзия разрешает своим телекоммуникационным компаниям сотрудничать с китайским предприятием Huawei.

Ожидается, что к 2025 году пятая часть сотовых подключений в Малайзии будет использовать 5G.

Напомним, Huawei является крупнейшим производителем телекоммуникационного оборудования в мире. Компания попала в черный список США в мае после того, как Вашингтон обвинил Huawei в шпионаже.

Читайте также: Индонезия планирует запустить сеть 5G в 2019 году — СМИ