Москва, , 15:12 — REGNUM Третьяковская галерея и галерея тиражного искусства Shaltai Editions представляют проект Нового архива тиражного искусства (НАТИ) — собрание эксклюзивных работ современных российских художников и графиков. Тема смотра 2019 года — «Очень важное сообщение». Об этом сообщается в релизе Третьяковской галереи.

В этом году в проекте приняли участие Андрей Монастырский, Ирина Нахова, Вадим Захаров, Юрий Альберт, Ольга Чернышева, Андрей Кузькин, Таус Махачева, Хаим Сокол, Ольга Кройтор. Каждая работа выполнена тиражом 30 экземпляров.

Первый выпуск проекта НАТИ был реализован в 2018 году. Он стал оммажем знаменитым папкам МАНИ — Московского архива нового искусства, собранного художниками московского концептуализма. Каждое издание НАТИ объединяет авторов разных поколений, неизменным остается только один участник — вдохновитель проекта и автор первой папки МАНИ — Андрей Монастырский.

Как отмечается в релизе, выставка объединяет произведения, созданные в рамках проекта НАТИ, с экспонатами из коллекции Третьяковской галереи. Выполненные в технике шелкографии работы участников проекта представлены в одном пространстве с произведениями живописи, графики, объектами и инсталляциями из собрания музея.