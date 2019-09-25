Томск, , 08:48 — REGNUM Интерес к технологии очистки донных отложений водоемов от нефти, разработанной специалистами Томского государственного университета (ТГУ), заинтересовала сингапурскую компанию Golden Anchor International Trading PTY Ltd. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба вуза.

Накануне стороны подписали соглашение, в соответствии с которым разработчики аэрощупа примут участие в оценке и очистке загрязненных нефтью и нефтепродуктами водных объектов в странах Юго-Восточной Азии, ведущих добычу углеводородов (Индонезии, Малайзии, Вьетнаме). Продвижением разработки будут заниматься специалисты из Сингапура.

Аэрощуп, созданный учёными биологического института ТГУ, позволяет проводить экспресс-оценку водных объектов и дальнейшую их очистку без использования химических и биологических препаратов. Новый инструмент уже опробован на практике. С его помощью очищено несколько объектов в Республике Коми и в ХМАО. Летом 2019 года аэрощуп использовали для обследования более чем ста природных объектов.

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