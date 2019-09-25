Москва, , 08:31 — REGNUM Космический аппарат «ЭкзоМарс-2020» доставлен во Францию для проведения функциональных и комплексных испытаний, сообщила пресс-служба Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина.

В настоящее время аппарат помещен в чистовую палатку. Специалисты миссии приступили к проверке всех бортовых приборов и систем. Затем изделие будет помещено в термовакуумную камеру для проведения испытаний в среде, приближенной к условиям открытого космоса.

Миссия «ЭкзоМарс-2020» — второй этап крупнейшего совместного проекта госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства. Она рассчитана на исследование поверхности и подповерхностного слоя Марса, в том числе на поиск следов жизни на красной планете. Старт миссии запланирован в рамках «астрономического окна» 26 июля — 13 августа 2020 года.

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