Хмеймим, Сирия, , 22:09 — REGNUM В Сирии на территории российской авиабазы «Хмеймим» появились защитные комплексы для истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-35, стоящих на боевом дежурстве.

Видеорепортаж о новых сооружениях российской авиабазы опубликовал 24 сентября телеканал «Звезда».

Российские военные поясняют, что комплексы обеспечивают не только защиту боевой техники от песчаных бурь, солнечного излучения и морской соли, содержащейся в воздухе, но и закрывают стоянку самолётов от спутников-шпионов.

Кроме того, замкомандира сводного авиаполка, дислоцированного на базе «Хмеймим» подполковник Константин Долгов рассказал о вводе в эксплуатацию системы централизованной подачи топлива к самолётам, благодаря чему сокращается время подготовки к боевым вылетам.

Немаловажным обстоятельством является также и то, что техникам гораздо удобнее обслуживать технику в тени, а не под жарким ближневосточным солнцем.

В эксплуатацию введены 18 укрытий для самолётов, конструкция которых предусматривает также и защиту от атак ударных беспилотников, если таковые смогут пройти мимо системы ПВО базы «Хмеймим».

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