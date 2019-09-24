Москва, , 21:48 — REGNUM Российский спутник связи «Глонасс-М» № 702 временно выведен из группировки. Об этом сообщили 24 сентября в Информационно-аналитическом центре координатно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС.

Выведенный на техническое обслуживание аппарат был запущен в декабре 2014 года, а в феврале 2016 года введён в систему. О дате возвращения спутника в эксплуатацию пока не сообщается.

Напомним, в настоящее время в орбитальную группировку входят 27 спутников. Из них 21 используется по целевому назначению, ещё два находятся в резерве, а остальные находятся на техобслуживании или на этапе лётных испытаний.