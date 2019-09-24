Калининград, , 18:29 — REGNUM Модернизация дока 35-го судоремонтного завода (СРЗ) в Мурманске, где будет проходить ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», идет без отставания от графика. Об этом журналистам сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Вся работа идет в графике, техническое продвижение составляет на сегодня около 38%. Это то, что соответствует графику и зафиксировано в первоначальных документах. Работы на 35-м заводе развернуты, около 15 единиц техники постоянно работают по разборке существующих и началу формирования гидротехнических сооружений. У нас нет опасений, что мы не сможем уложиться в график по докованию», — сказал глава корпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года «Адмирал Кузнецов» получил повреждения при затоплении дока. Несмотря на ЧП, сроки его ремонтабыло решеноне сдвигать — корабль будет готов к 2021 году, обещают в ОСК.