Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 17:05 — REGNUM Аэропорт Нового Уренгоя и авиакомпания «Ямал» создали рабочую группу для изучения семи случаев повышения показателя вертикальных перегрузок на шасси нескольких воздушных судов RRJ-95 (коммерческое название SSJ-100 — Sukhoi Superjet 100). Речь идёт о самолётах авиакомпании «Ямал», выполнявших в августе-сентябре 2019 года взлётно-посадочные операции на искусственной взлётно-посадочной полосе (ИВПП) аэропорта Новый Уренгой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе новоуренгойского аэропорта.

«Мы очень внимательно отнеслись к семи случаям повышения показателя вертикальных перегрузок на шасси нескольких воздушных судов RRJ-95. Отметим, что, хотя показатели не превышали критический уровень, установленный производителем, была инициирована проверка всех факторов, которые потенциально способны повлиять на перегрузку шасси», — говорится в совместном заявлении.

Чтобы исключить фактор ИВПП, в аэропорту Нового Уренгоя был проведён тщательный осмотр взлётно-посадочной полосы с участием независимых экспертов и представителей надзорных органов, отмечается в заявлении. Специалисты сделали вывод, что текущее состояние искусственного покрытия аэропорта Нового Уренгоя полностью соответствует действующим регламентам и существенные дефекты отсутствуют.

Кроме того, 12 сентября 2019 года Ространснадзор провёл внеплановую выездную проверку ИВПП аэродрома Нового Уренгоя, которая не выявила в состоянии полосы никаких нарушений или отклонений в соблюдении норм транспортной безопасности. Об этом составлен и выдан соответствующий акт №11−24А от 12.09.2019.

В заявлении сообщается, что аэропорт обратился с запросом к авиакомпаниям, эксплуатирующим на рейсах в Новый Уренгой как RRJ-95, так и иные типы самолетов. Однако повышения показателя вертикальных перегрузок на шасси там зафиксировано не было, что также исключает проблемы со взлётно-посадочной полосой.

В совместную рабочую группу аэропорт и авиаперевозчик планируют включить производителя воздушных судов — АО «Гражданские самолёты Сухого», говорится в заявлении.

Однако в пресс-службе «Гражданских самолётов Сухого» 24 сентября заявили информационному агентству RNS, что проблема вертикальных нагрузок на шасси самолетов RRJ-95 (Sukhoi Superjet 100, SSJ) при взлёте и посадке может быть связана с наездом на неровность на полосе аэропорта Нового Уренгоя.

В «Гражданских самолётах Сухого» не согласны с тем, что проблемы возникают только у одной авиакомпании.

«Это ложное утверждение. Все самолеты разработаны и спроектированы по международным правилам и требованиям лётной эксплуатации», — заявляют создатели RRJ-95.

Отмечается, что «Гражданские самолёты Сухого» готовы оказать содействие в мониторинге ситуации. Но разработкой рекомендаций и планов по устранению проблемы с вертикальными нагрузками на шасси «должен заниматься сам аэропорт».