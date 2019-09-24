Берлин, , 15:42 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford объявил об отзыве порядка 322 000 автомобилей в Европе из-за возможного риска возгорания аккумуляторов. Об этом сообщается на сайте 32cars.

Сообщается, что отзыву подлежат модели Mondeo, S-Max и Galaxy, произведенные с февраля 2014 года по февраль 2019 года. Причем 101 000 машин будет отозвана в Германии, а 56 000 — в Великобритании.

Утечка жидкости в аккумуляторах может стать причиной выхода из строя датчика системы контроля, что может повлечь за собой перегрев. Самый худший вариант, который может затем последовать, — это возгорание аккумулятора.

Напомним, предприятие американской компании Ford, на котором производятся модели Mondeo, S-Max и Galaxy, находится в Валенсии.

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