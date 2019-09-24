Пекин, , 15:35 — REGNUM Китайская компания Xiaomi официально представила смартфон Mi MIX Alpha, экран которого как бы «обёрнут» вокруг всего устройства. Об этом сообщается на сайте компании.

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Дисплей занимает более 180% поверхности телефона и имеет минимальные рамки сверху и снизу, а также не оснащён физическими боковыми кнопками — громкости, управления воспроизведением. Их можно располагать на боковых гранях экрана.

https://www.facebook.com/XiaomiGlobal/videos/2416802835269897/

В компании уточнили, что Mi MIX Alpha оснащён 108-мегапиксельной камерой с разрешением 12 032×9024 пикселя и процессором Snapdragon 855 Plus. Емкость аккумулятора — 4050 мАч, также поддерживается быстрая зарядка 40 Вт.

Начать производство ограниченного объёма смартфонов Xiaomi планирует к концу декабря. Цена на него составит $2,8 тыс.— это почти 180 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 сентября, китайская компания Xiaomi представит 5G-версию смартфона Mi 9 Pro, продажи начнутся через неделю после презентации.

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