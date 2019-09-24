Военно-воздушные силы США заключили контракт с крупнейшим американским оборонным подрядчиком Raytheon на поставку мощной микроволновой пушки Phaser. Сумма контракта составляет 16,2 миллиона долларов за один прототип. Данное оружие предназначено для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом пишет военный новостной ресурс Defence Blog.

Вашингтон, , 15:12 — REGNUM Настоящее соглашение предусматривает проведение полевых испытаний за пределами континентальной части США с целью проведения экспериментов. Они продлятся 12 месяцев и должны быть закончены к 20 декабря 2020 года.

По имеющейся информации, Phaser представляет собой мощную СВЧ-систему, которая способна обнаруживать и отслеживать угрозы с помощью собственного радара и атаковать цели мощными радиоволнами. Система испускает направленный регулируемый энергетический луч, который при попадании на воздушную цель лишает её возможности продолжать полёт.

Данная технология обеспечивает большую дальность действия по сравнению с пулей или сетью, а также создаёт меньше помех для военных операций из-за её мгновенного эффекта. Сообщается, что в ходе учений MFIX сухопутных войск США в 2018 году система Phaser смогла сбить 33 беспилотника, по 2−3 дрона за один выстрел.