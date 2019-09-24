Тяжелые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк» получат реактивные снаряды нового поколения. Их применение позволит увеличить дальность поражения в полтора-два раза. Об этом пишет «Российская газета».

Москва, , 14:52 — REGNUM Новые боеприпасы поступят в части РХБЗ Центрального военного округа. Увеличение дальности поражения целей даст возможность огнемётным системам находиться на безопасном расстоянии от противника, ограничивающем его возможности по ведению ответного огня. Это исключит необходимость вести огонь с переднего края, так как до появления реактивных снарядов нового поколения приходилось действовать, прикрываясь танками, а также стараться проводить на передовой как можно меньше времени.

Ударная мощь «Солнцепёков» в очередной раз была эффектно показана на учениях «Центр-2019». Подобным оружием не располагают другие государства. Повышенная эффективность реактивных снарядов с термобарической боевой частью видна при использовании их в горах и против фортификационных сооружений, гарантированное уничтожение противнику обеспечено и на открытой местности.

Следует заметить, что российские огнемётные системы успешно применяются в ходе конфликта на территории Сирии.