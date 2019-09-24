Вашингтон, , 14:48 — REGNUM Перспективный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предназначенный для дозаправки самолётов авианосных групп MQ-25 Stingray совершит первый взлёт с имитации палубы авианосца в конце 2021 года. В 2022—2023 году планируются морские палубные испытания, сообщает USNI News.

К самолётам авианосных групп предъявляют особые требования по прочности корпуса и шасси, так как они взлетают с помощью катапульты, а совершают посадку с использованием аэрофинишёра (системы тормозящих тросов). Это позволяет значительно сократить расстояние пробега при взлёте и посадке, но одновременно даёт серьёзную нагрузку на фюзеляж и в особенности на шасси самолёта.

Испытания взлетом и посадкой на наземном комплексе с катапультой и аэрофинишером будут проверкой прочности конструкции MQ-25. Также они помогут протестировать в полевых условиях бортовое вычислительное оборудование БПЛА. Также будет проверена совместимость оборудования беспилотника и наземных курсоглиссадных систем.

Беспилотный заправщик MQ-25 разрабатывается концерном Boeing для ВМС США. Планируется, что MQ-25 Stingray должны взлетать с борта авианосца и производить дозаправку палубных истребителей. Это серьёзно увеличит радиус их действия. Одновременно БПЛА даст возможность освободить другие истребители от роли самолётов-заправщиков, что усилит ударную группировку.

MQ-25 Stingray построен по классической схеме самолётостроения. Сопло двигателя сделано уплощённым для меньшей заметности БПЛА в радиолокационном и инфракрасном спектрах.

19 сентября 2019 года экспериментальный образец MQ-25 совершил свой первый полет, который длился порядка двух часов. Был проверен обмен данными с БПЛА, устойчивость и управляемость.

Сейчас концерн Boeing занимается сборкой четырёх опытных летных образцов беспилотника, в случае удачных испытаний которых планирует заключить контракт на производство ещё 68-ми палубных заправщиков. Совокупная стоимость проекта оценивается в сумму около тринадцати млрд долларов. Срок поступления аппаратов на вооружение флота пока определён 2024 годом.