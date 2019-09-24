Москва, , 14:46 — REGNUM Немецкая компания Volkswagen обнародовала первые подробности о новом седане Jetta для российского рынка. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Главное на что обращает внимание автопроизводитель в новом авто это — новый дизайн и интерьер, три вида комплектации, два типа двигателя и широкий набор функционального оборудования.

Построен новый седан на модульной платформе с поперечным расположением двигателя (MQB). Под капотом авто могут быть двигатели на 110 л. с. или на 150 л. с. Причем первый идет в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач или с шестиступенчатым «автоматом». А второй вариант доступен только с шестиступенчатым автоматом.

Для России модель будет предлагаться в трех вариантах исполнения: Origin, Respect и Status. Стоит отметить, что для каждый вариант можно будет дополнить расширенным перечнем оборудования и опций.

Напомним, в середине сентября 2019 года в Китае стартовали продажи самого бюджетного седана под суббрендом Jetta — модели VA3.

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