Элитные российские истребители Су-35, направленные для участия в выставке Technofest в Турции, произвели хорошее впечатление на турецкую аудиторию во время выступления в Международном аэропорту имени Ататюрка. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе 15-минутного полёта истребитель Су-35 показал различные фигуры высшего пилотажа.

Анкара, , 14:32 — REGNUM После этого ряд изданий, в том числе, американских, в сравнении с российским Су-35 описали американский истребитель F-16 словом «junk». Данное слово переводится на русский язык как «хлам, мусор, рухлядь, барахло». Об этом пишет американское издание Millitary Watсh.

Издание обращает внимание, что F-16 впервые поступил на вооружение в 1978 году и играл роль более дешёвого и лёгкого дополнения к истребителю F-15C. Су-35, напротив, представляет собой высококлассный истребитель аналогичного весового диапазона F-15C для завоевания превосходства в воздухе. По сравнению с F-16 он имеет гораздо большую дальность, более высокую боевую нагрузку, в два раза превышающую боевую нагрузку F-16, а также более мощные датчики, большую скорость и высоту.

Издание подчёркивает, что в Су-35 интегрированы технологии, которые на несколько десятилетий опережают технологии, используемые на любом из американских самолётов. Речь идёт о двигателях с управляемым вектором тяги, обеспечивающим сверхманёвренность, нескольких датчиках для обеспечения более широкой области обзора, наличии инфракрасной системы слежения и мощного радара «Ирбис-Е». Кроме того, Су-35 может нести гиперзвуковые ракеты класса «воздух-воздух».

При всех этих преимуществах российский истребитель дешевле американского. Так Тайвань закупает большую партию последней версии F-16 по цене 120 миллионов долларов за единицу, а Китай закупает два десятка российских Су-35 по стоимости 83 миллиона долларов за самолёт.

Издание также отметило, что моральное устаревание F-16 признали официальные лица из ряда стран, включая Соединенные Штаты и Сингапур.