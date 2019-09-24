Москва, , 14:16 — REGNUM Учебный конструктор для освоения технологии интернета вещей (IoT), созданный специалистами холдинга «Росэлектроника», будет использоваться в школах в рамках обучения профессиям будущего, сообщает 24 сентября пресс-служба госкорпорации «Ростех».

В частности, школьникам предложат освоить профессию агроинженера при помощи конструктора «Умная теплица». Отмечается, что в этой модификации конструктор позволит самостоятельно создавать системы автоматического поддержания температуры, автополива растений и восстановления почвенного слоя.

Как пояснила заместитель генерального директора по организационному развитию холдинга «Росэлектроника» Наталья Транковская, интернет вещей является одной из технологий, предусмотренных национальным проектом «Образование». Поэтому разработка будет поставляться в инженерные и IT-классы.

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