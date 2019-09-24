Токио, , 13:49 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota планирует расширить линейку комплектаций нового RAV4 версией GR Sport. Об этом сообщает японское издание Bestcar.

Разработкой новой версии модели займётся Gazoo Racing — подразделение компании Toyota, которое занимается рестайлингом массовых моделей автогиганта.

Это будет третья комплектация нового Toyota RAV4 после стандартной и внедорожной модификации. Стоит отметить, что на данный момент такая комплектация среди кроссоверов есть только у премиального Toyota Harrier.

У авто будет оригинальный дизайн. Специалисты Gazoo Racing оснастят машину модернизированными бамперами и аэродинамическим обвесом. «Обута» новинка будет в низкопрофильную резину, установленную на фирменные диски. Кроме того, у данной модификации будет перенастроенная подвеска и более эффективная тормозная система.

Ожидается, что модификация RAV4 GR Sport появится на рынке в 2021 году.

Напомним, ранее Toyota совместно с производителем велосипедов Trek Bicycle Corporation представили Corolla Touring Sports Estate TREK. Основой для автомобиля стали модели Corolla Touring Sports и Corolla TREK. Машина снабжена улучшенной решёткой радиатора, защитой заднего стекла и 17-дюймовыми дисками. Также у новинки имеются противотуманки и фонари на светодиодах.

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