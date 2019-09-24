Ижевск, , 13:44 — REGNUM Сарапульский электрогенераторный завод (Удмуртия) готовит к серийному выпуску новый двигатель для трамваев и троллейбусов, заявил генеральный директор предприятия Алексей Беляев, выступая в Ижевске на II Всероссийском форуме оружейников. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба предприятия.

Сарапульский электрогенераторный завод JSC SEG

«В октябре закончится ОКР по этой тематике. Мы во все крупные холдинги поставим абсолютно новый двигатель», — сказал Беляев.

По его словам, в настоящее время Сарапульский завод обладает всеми возможностями для того, чтобы спроектировать, оснастить и изготовить любую электрическую машину мощностью до 150 кВт. Беляев также отметил, что по итогам 2018 года и 9 месяцев 2019 года предприятие удвоило выпуск гражданской продукции, увеличив темп с 800 млн рублей до 1,6 млрд рублей.

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