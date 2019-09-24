Москва, , 12:30 — REGNUM Официальный представитель немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц РУС» объявил об отзыве 4 635 автомобилей марки Mercedes-Benz (тип 909). Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уточняется, что отзыву подлежат автомобили реализованные в России с августа 2017 года по май 2018 года.

Выяснилось, что неправильная прокладка жгута электропроводов мотора может привести к его перетиранию о кронштейн. Перетирание проводов может повлечь за собой остановку работы двигателя.

«При большом поперечном сечении протертого провода не может быть исключено образование искры и, вследствие этого, опасность возникновения пожара. Из-за этого может возрасти риск возникновения аварии и/или получения травм пассажирами», — говорится в сообщении ведомства.

В компании обещают проверить правильность расположение жгута электропроводов мотора на перечисленных выше авто и, при необходимости, произвести ремонт.

Напомним, ранее официальный представитель автопроизводителя Mazda на российском рынке ООО «Мазда Мотор РУС» объявил об отзыве в России 206 автомобилей из-за возможной неисправности, вызванной слабым удерживающим усилием в разъемах жгута провода.

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