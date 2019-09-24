Уфа, , 12:06 — REGNUM В начале сентября 2019 года ПАО «НЕФАЗ» (дочернее предприятие «КАМАЗа») передало в адрес ГУП «Башавтотранс» партию полунизкопольных автобусов НЕФАЗ-5299−30−56, которые работают на компримированном природном газе. Об этом сообщается на официальном сайте автокомпании.

«Новые автобусы стали настоящим украшением наших улиц. Я всегда обращаю на них внимание — и в Уфе, и за её пределами. Но главное — не эстетика, а комфорт и безопасность пассажиров», — заявил глава Башкирии Радий Хабиров на церемонии передачи автотехники.

Поставка автобусов осуществляется в рамках программы обновления транспорта государственного перевозчика ГУП «Башавтотранс». Всего ПАО «НЕФАЗ» поставит госпредприятию 74 единицы техники.

Автобусы выйдут на маршруты города Уфы: №51, №69, №74, №110. Каждый день по этим маршрутам перемещается до 65 тыс. человек. Это 60% от всего объёма перевозок уфимского предприятия.

Напомним, 23 сентября 2019 года состоялась церемония вручения ключей от новых автобусов ГАЗель учебным заведениям Астраханской области. Автомобили получили региональные техникумы, колледжи, областной центр развития творчества, а также Ахтубинская кадетская школа-интернат имени П. О. Сухого.

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