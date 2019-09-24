Лондон, , 11:44 — REGNUM В Великобритании принято решение о выделении средств на проект HyFlyer, в рамках которого будут проведены испытания шестиместного самолета на водородном двигателе, пишет Flightglobal

Минтранс Великобритании выделил финансирование в размере около 3,3 млн долларов на реализацию проекта. В нём принимают участие американская компания ZeroAvia и британский Университет Крэнфилда.

В рамках проекта HyFlyer изготовят опытный образец самолета с водородным двигателем, который вмещает 6 пассажиров. Пробный полёт планируют совершить с Оркнейских островов (Шотландия). Протяжённость маршрута будет составлять прядка 460 — 560 километров. Летательный аппарат будет снабжён уже предсерийным вариантом водородного двигателя. Решение о конкретной дате начала испытаний пока не принято.

С 2022 года ZeroAvia собирается осуществлять поставки водородной двигательной установки для пассажирских самолетов, принимающих на борт 10 — 20 человек.

На данный момент в Европе действуют несколько программ, работающих над созданием экологичного, малошумного и дешёвого транспорта, в том числе и авиатехники. Наиболее перспективным направлением в разработке летательных аппаратов (ЛА) такого типа является создание электрических самолетов и вертолетов. Электромоторы этих ЛА запитаны от водородных топливных элементов или аккумуляторных батарей. «Водородные» самолёты не наносят вреда природе, так как единственным отходом работы водородных топливных элементов будет обычная вода.