Лондон, , 10:53 — REGNUM Британская тюнинговая компания 326Power модернизировала японскую Toyota 86. Об этом сообщается на сайте Autoevolution.

Toyota GT 86 by 326Power 32cars

Первое, что бросается в глаза — колеса с отрицательным развалом. Они придают авто спортивный вид. Кузов обновлённой машины несколько шире, чем у базовой модели. Ширина модели спереди увеличилась на 150 мм и на 200 мм сзади.

Автопроизводитель снабдил машину передним фартуком, широкими крыльями и боковыми удлинителями бампера.

По бокам корпуса рестайлингового авто появились новые пороги, а задние крылья стали ещё шире. В них сделана имитация вентиляционных отверстий, которые обычно имеются на экстремальных авто с задним или средним расположением мотора. Обута новинка в колёса с литыми дисками, имеющими рисунок в виде пятиконечной звезды.

Сообщается, что для изготовления каждого комплекта компании 326Power требуется три недели. Стоит такой обвес в Великобритании 3 585 фунтов стерлингов (285 тысяч рублей).

Напомним, компания Toyota заявила, что вложит около 245 млн долларов в техническое переоборудование конвейера на своём бразильском заводе в Сан-Паулу. На модернизированной линии будет выпускаться новая модель. Её появление на рынке намечено на 2021 год. Ожидается, что на заводе будет производиться компактный кроссовер Yaris нового поколения.

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