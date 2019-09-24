Калуга, , 09:58 — REGNUM В октябре 2019 году группа PSA в России планирует расширить модельный ряд авто полноприводными минивэнами Peugeot и Citroen. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В автомобильной линейке компании появятся серийные версии полноприводных моделей: Peugeot Expert, Peugeot Traveller, Citroen SpaceTourer и Citroen Jumpy.

Под капотом новых минивэнов будут двигатели мощностью 150 «лошадей» объёмом 2 л, которые сочетаются с 6-скоростной механической трансмиссией. Дорожный просвет у авто будет равен 200 мм. Кроме того, модели будут оснащены металлической защитой коробки переключения передач и картера двигателя.

Уже в базовом оснащении автомобиля появятся задние датчики парковки, многофункциональное рулевое колесо и система ЭРА-Глонасс. Кроме того, в авто есть перенастроенная подвеска.

Сообщается, что выпускать автомобили будут на заводе группы PSA в Калужской области.

Напомним, концерн Groupe PSA (бренды Peugeot, Citroen и DS) решил прекратить продажи коммерческих машин Peugeot Partner и Citroen Berlingo на авторынке России. Эти автомобили имеют схожий дизайн. Отличить их можно только по деталям оформления и эмблемам.

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