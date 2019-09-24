Вашингтон, , 09:57 — REGNUM Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) в понедельник, 23 сентября, выделило американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin почти $3 млрд на строительство трех капсул Orion для полетов к Луне и обратно. Об этом 24 сентября передает агентство Daily Mai.

Отмечается, что представители НАСА подписали контракт с сотрудниками Lockheed Martin на производство от шести до 12 капсул Orion для реализации миссий в рамках проекта освоения Луны «Артемида» до 2030 года.

Капсула Orion должна быть способна доставлять астронавтов на Луну и обратно, а также осуществить полет на Марс и за его пределы. Каждая капсула может нести четырех астронавтов.

Сначала будут заказаны три капсулы для миссий «Артемида 3−5» за $2,7 млрд, чтобы вернуть астронавтов на Луну. Управление планирует заказать дополнительные три капсулы Orion в 2022 финансовом году для миссий «Артемида 6−8» на сумму $1,9 млрд. Еще шесть капсул будут заказаны позже.

«Этот контракт обеспечивает производство Orion в течение следующего десятилетия, демонстрируя приверженность НАСА к обеспечению устойчивого присутствия на Луне … и подготовиться к отправке астронавтов на Марс», — сказал глава НАСА Джим Бриденстайн.

«Орион — это высокоэффективный, современный космический аппарат, разработанный специально для дальних космических полетов с астронавтами, и неотъемлемая часть инфраструктуры НАСА для миссий «Артемида» и будущих исследований Солнечной системы», — добавил Бриденстайн.

Лунная программа получила название «Артемида» в честь греческой богини Луны, сестры Аполлона, именем которого была названа предыдущая американская лунная программа 1969 года.