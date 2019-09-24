Нью-Йорк, США, , 09:32 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai планирует в 2024 году начать производство беспилотных автомобилей. Об этом заявил исполнительный вице-председатель компании Ыйсан Чонг на пресс-конференции в Нью-Йорке, сообщает Yonhap.

Ранее в Hyundai сообщили, что планируют заняться разработкой платформы для автономного вождения. После завершения испытаний этой платформы, по словам Чонга, компания намерена приступить к выпуску беспилотных авто.

«Мы ожидаем, что эпоха автономных транспортных средств наступит рано, но после 2030 года клиенты смогут ездить в любом месте на автомобиле без водителя», — заявил он.

Напомним, 23 сентября компания Hyundai объявила, что в 2020 году она создаст совместное предприятие на сумму 4 млрд долларов с ирландским стартапом Aptiv. СП будет заниматься разработкой платформы для автономного вождения.

Напомним также, что в декабре 2019 года Hyundai объявила, что к 2030 году инвестирует 7,6 триллиона вон (6,7 миллиарда долларов) в предприятия по производству водородных автомобилей и связанные с ними научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

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