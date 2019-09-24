Хмеймим, Сирия, , 09:36 — REGNUM Беспилотные аппараты боевиков, сбитые на подлете к российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии, были «серьезными» и сложными устройствами. Об этом сообщил 24 сентября журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков продемонстрировал дроны и пояснил, что такой аппарат может пролететь до 150 км и подняться на высоту 4 км, что является очень серьезным показателем. Внешне невзрачные изделия, добавил он, были выполнены с применением сложных технических решений.

Один ударный аппарат был оснащен системой управления, антеннами и консолями для крепления боеприпасов. На другом аппарате установили бензиновый двигатель с пятилитровой емкостью для топлива. При этом дрон мог сбросить боеприпас в нужной точке с высоты до 2 км.

Кто-то, владеющий такими технологиями, помогает террористическим группировкам собирать беспилотники, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, об уничтожении двух беспилотных аппаратов на подлете к российской воздушной базе в Сирии стало известно 3 сентября. Два маневрирующих ударных дрона приближались к «Хмеймиму» с северо-запада.

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