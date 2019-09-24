Токио, , 09:07 — REGNUM Автокомпания Maruti Suzuki опубликовала первые официальные снимки своего нового компактного кроссовера S-Presso для индийского рынка. Снимки новинки размещены на сайте GaadiWaadi.com.

Suzuki S-Presso GaadiWaadi.com

Несмотря на то, что Maruti Suzuki позиционирует машину как мини-кроссовер, фактически модель представляет собой хэтч с дизайном SUV.

Похоже, что новый автомобиль построен на платформе Heartect. Предполагается, что длина «пятидверки» равна 3 565 мм.

В движение автомобиль, возможно, будет приводить обновлённый атмосферный двигатель K10. В дорестайлинговой версии его максимальная мощность составляет 68 л. с., а рабочий объём равен 1 л. Мотор агрегатируется с 5-скоростной «механикой» или «роботом». Привод у машины передний.

S-Presso оснащен цифровым спидометром, а также информационно-развлекательным комплексом с тачскрином и парктроником. Из систем безопасности у нового авто установлены ABS и электронная система распределения тормозных усилий.

Премьера модели состоится 30 сентября 2019 года.

Напомним, в конце августа 2019 года стало известно, что в Индии число заявок на новый кросс-вэн Suzuki XL6 уже достигло 13 тыс. Часть покупателей уже получила новинку, но поскольку спрос на кроссовер превысил предложение, то остальным желающим приобрести XL6 придется подождать.

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