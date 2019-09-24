Москва, , 08:42 — REGNUM Дилеры автопроизводителя Toyota в России начали прием заказов на обновленный внедорожник Land Cruiser 200. Об этом сообщили в пресс-службе японской компании.

У новинки в цветовой гамме для кузова появился ещё один оттенок — «черный перламутр». Он доступен во всех версиях авто кроме комплектации TRD. «Обута» машина в колесные диски нового дизайна в исполнении Executive Lounge.

Автопроизводители снабдили обновлённую модель усовершенствованным противоугонным комплексом. Отдельно стоит отметить, уникальную опцию Motion Sensor — датчик движения в ключе бесконтактного доступа. В неподвижном состоянии датчик не излучает сигнал для активации функции Smart Entry. Таким образом, злоумышленники не могут перехватить сигнал специальным устройством. Это позволяет снизить риск угона машины.

В комплектации «Элеганс» рестайлинговая модель внедорожника продаётся по прежней цене.

Напомним, мировые продажи внедорожников семейства Toyota Land Cruiser в августе 2019 года превысили 10 млн единиц. В России каждый четвёртый проданный в августе внедорожник — Land Cruiser.

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