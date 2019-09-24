Москва, , 08:29 — REGNUM Использование технологий высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) в энергетическом комплексе «более электрического самолета/вертолета» позволит выпускать узлы с КПД, увеличенным до 99%, сообщила пресс-служба Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П. И. Баранова.

Создание летательных аппаратов с гибридными и электрическими силовыми установками, в том числе в рамках концепции «более электрического самолета/вертолета», в сентябре обсудили участники научно-технического совета ЦИАМ и совета при руководстве приоритетного технологического направления «Технологии двигателестроения».

Выступивший на мероприятии руководитель приоритетного технологического направления «Технологии двигателестроения» АО «ОДК» Валерий Гейкин отметил, что использование в конструкции электрических машин ВТСП, обладающих практически нулевым электрическим сопротивлением, позволяет снизить массогабаритные параметры двигателя и повысить КПД до 99%.

Концепция «более электрического самолета/вертолета» подразумевает максимальный отказ от гидравлических, пневматических, механических систем в пользу электрических. Основным элементом при этом становится энергетический комплекс, замыкающий на себя работу всех систем воздушной машины. Предполагается, что такой подход обеспечит существенное снижение расхода топлива и увеличение дальности полета.

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