Пекин, , 08:00 — REGNUM Китайская автомобильная компания JAC успешно провела серию краш-тестов компактного электрического кроссовера iEV7S. Об этом сообщают «Известия».

Тесты электрокара провёл центр оценки безопасности C-NCAP в Китае.

По информации издания, было проведено испытание на лобовое столкновение на скорости 50 км/ч. Кроме того, автомобиль был протестирован на боковое столкновение, а также на удар со смещением на 40% при скорости 64 км/ч. Сообщается, что все испытания модель прошла успешно, однако результаты тестов будут известны позднее.

Новинка, прошедшая испытание, снабжена электрическим агрегатом, обеспечивающим дальность хода при полной зарядке до 402 км.

Продажи электрокроссовера на авторынке России стартуют в 2020 году.

Напомним, в конце августа 2019 года китайская автокомпания JAC на ежегодной дилерской конференции JAC Motors RUS провела премьеру нового среднеразмерного рамного пикапа T6. С 1 сентября авто появилось у российских дилеров. Модель имеет как дизельный (136 л. с.), так и бензиновый (177 л. с.) двигатели. Привод у пикапа только полный, а его грузоподъемность составляет 750 кг.

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