Вашингтон, , 03:59 — REGNUM Американская компания Facebook заявила о намерениях приобрести стартап CTRL-labs, занимающийся исследованиями связи компьютеров и человеческого мозга, сообщает агентство Reuters.

По словам вице-президента компании Эндрю Босворта, Facebook будет использовать нейроинтерфейсы, разработанные CTRL-labs, для создания браслетов, которые позволят пользователям управлять своими гаджетами через движения.

«Надеемся, что сможем создать такую технологию, и поскорей доставить ее до потребителя», — добавил он.

По данным телеканала CNBC, общая сумма сделки составляет около $1 млрд. Как сообщают американские СМИ, CTRL-labs исследует возможность использования мыслительных возможностей человека для управления компьютерными устройствами.

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