Вашингтон, , 15:48 — REGNUM Американская интернет-компания Amazon, специализирующаяся на розничной торговле, планирует закупить у стартапа Rivian 100 тыс. электрических коммерческих фургонов. Об этом сообщается на сайте TopGear.

По имеющейся информации, сумма сделки может достигнуть порядка четырех миллиардов долларов. Начало поставки электрокаров с нулевым выбросом может начаться уже в 2021 году.

Такая крупная сделка обусловлена новой стратегией компании Amazon. Уже к 2030 году доля «зелёных» авто интернет-продавца должна достигнуть 100%.

Напомним, на начало июля 2019 года в России было зарегистрировано около 3,4 тыс.‬ электромобилей старше пяти лет (6−9 лет), что соответствует 74,4% от всех авто в нашей стране с электрическим агрегатом.

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