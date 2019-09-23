Маунтин-Вью, США, , 15:27 — REGNUM Google пообещала свои пользователям, что никогда не будет «по умолчанию» хранить записи их голосов, полученные ей в ходе их общения с «умным» помощником Assistant. Соответствующее заявление компания опубликовала 23 сентября в своем блоге.

Google отметила, что она решила обновить свою политику для «значительного сокращения объема» хранимых ей аудиоданных. Компания также написала, что в «ближайшие несколько месяцев» она удалит «подавляющее большинство» записей разговоров, которые «старше нескольких месяцев». Новая политика начнет действовать в конце 2019 года.

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Напомним, в июле 2019 года Google заявила, что она приостанавливает программу изучения записей голосов пользователей с целью совершенствования качества услуг и возобновит её, когда разработает новые меры безопасности.

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