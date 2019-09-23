Москва, , 15:20 — REGNUM В России около трети премиальных машин стоит на учете в Москве и Подмосковье. Об этом 23 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным агентства, владельцами 683,5 тыс. премиальных машин являются москвичи, а 288,6 тыс. авто находятся в собственности у жителей Московской области. Таким образом, на них приходится 32,7% от всего рынка легковушек премиального класса в нашей стране. Далее по количеству премиальных моделей идёт Санкт-Петербург. Там зарегистрировано 243 тыс. таких автомобилей.

Наибольшее количество премиальных легковушек среди нестоличных регионов России имеют жители Краснодарского края — 131,7 тыс. единиц. Замыкает пятёрку Калининградская область с результатом 92,1 тыс. штук.

Напомним, в РФ за первые семь месяцев 2019 года около 60% люксовых автомобилей с пробегом были проданы в Москве и Московской области. В Москве с января по июль этого года было перепродано 487 автомобилей, а в Подмосковье — 149 авто.

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