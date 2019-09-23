Конструкторы назвали основное отличие российского истребителя шестого поколения от истребителя пятого поколения. Более современная боевая машина в своей базовой версии будет беспилотной, хотя возможность пилотирования будет сохранена. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на интервью с генеральным директором Государственного научно-исследовательского института авиационных систем Сергеем Хохловым.

Москва, , 14:52 — REGNUM По всем остальным характеристикам будет идти дальнейшее развитие. По словам Хохлова, машина станет «ещё быстрее, ещё маневреннее, ещё незаметнее и так далее».

Данный подход к разработке истребителя шестого поколения исходит из мнения, что основным сдерживающим фактором в развитии истребительной авиации являются физические возможности человека, существует предел допустимых нагрузок даже на хорошо тренированный человеческий организм.

Вооружённые силы РФ должны к 2028 году получить 76 истребителей пятого поколения Су-57. Предполагается, что Су-57 будет также осуществлять управление беспилотным ударным летательным аппаратом С-70 «Охотник». Этот дрон разрабатывался с применением технологий снижения заметности. Недавно он совершил свой первый полёт.

ИА REGNUM ранее сообщало, каким конструкторы и военные США представляют истребитель шестого поколения, который придёт на смену истребителю F-35.