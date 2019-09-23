Москва, , 14:51 — REGNUM На 1 июля 2019 года в общей сложности в России было зарегистрировано около 3 млн премиальных автомобилей. Об этом 23 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Первые места в рейтинге премиальных авто в РФ занимают модели немецких компаний. Лидером списка является Mercedes-Benz. Машины этого бренда в России зарегистрированы в количестве 681,2 тыс. единиц. На второй строчке находится Audi. Автомобилей этой компании в нашей стране — 635,6 тыс. единиц. Тройку лидеров замыкает BMW с результатом 609,3 тыс. единиц.

Кроме того, в пятёрку лидеров вошли японский Lexus (283,2 тыс. ед.) и шведский Volvo (252 тыс. ед.).

Напомним, согласно исследованиям ВЦИОМ, чуть менее половины граждан РФ (47%) редко ездят на машине из-за большой стоимости бензина. При этом личное транспортное средство в России есть в двух из трёх семей (67%).

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